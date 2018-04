Von Oliver Siegel

Gewitter bremst Buchenau aus

Fußball A-Liga Biedenkopf: FSV führt bei Abbruch des Kellerduells in Dautphe bereits 2:0

HINTERLAND Der SV Eckelshausen hat seinen Vorsprung in der Fußball-A-Liga Biedenkopf am Sonntag mit einem 4:0-Derbysieg in Wallau ausgebaut. Einen Strauß Blumen hat sich aus Sicht des Spitzenreiters die SG Versbachtal verdient, die den zweitplatzierten SV Hartenrod 2:0 besiegte.

