Gipfeltreffen und Kellerduell

Fussball Gruppenliga: Waldgirmes empfängt Pohlheim / Naunheim gegen Waldsolms

WETZLAR In der Fußball-Gruppenliga steht die erste englische Woche an. Während es zwischen TuBa Pohlheim und der U 23 des SC Waldgirmes um die Spitzenposition geht, kämpfen der TuS Naunheim und die SG Waldsolms am anderen Ende der Tabelle ums Überleben.

Copyright © mittelhessen.de 2018