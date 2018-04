Von Dieter Geßner und Jens Kauer

Gladenbach fordert Titelkandidat Lahnfels

Fußball GSC genießt nach Auswärtssiegen Heimrecht

Marburg-Biedenkopf Der SSV Hatzbach hat am Mittwoch die SG Lahnfels mit einem 1:0-Heimsieg gegen Cölbe vom dritten Platz der Fußball-Kreisoberliga Nord verdrängt. Mit einem Heimsieg kann am Sonntag auch der SC Gladenbach am Ex-Tabellenführer vorbei ziehen.

