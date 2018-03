Gladenbach landet in Cölbe „dreckigen Sieg“

Fußball Kreisoberliga: Nach dem 2:1 muss GSC am Montag in Haina ran / Silberg/Eisenhausen gastiert in Stadtallendorf

Cölbe Dank eines Tores in der Nachspielzeit hat der SC Gladenbach am Samstag in der Fußball-Kreisoberliga Nord das Nachholspiel beim FV Cölbe mit 2:1 gewonnen.

