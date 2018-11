Gladenbach nutzt TSV-Schnitzer eiskalt

Fußball am Samstag: GSC 3:1 beim Kreisoberliga-Zweiten Michelbach / VfL Biedenkopf verliert in Schröck 1:4

Marburg-Biedenkopf Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf hat am Samstag beim FSV Schröck 1:4 verloren und musste den Kreisrivalen in der Tabelle passieren lassen. Jubel dagegen beim SC Gladenbach, der in der Kreisoberliga Nord beim Tabellenzweiten TSV Michelbach 3:1 gewann.

