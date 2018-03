Göhring nutzt Gunst der Stunde

CROSSLAUF Kreismeisterschaften: Sanhaji passt, Gladenbacher gewinnt Langstrecke

(rsk). Mit so viel Eis und Schnee wie die 80 Teilnehmer der Kreiscrosslaufmeisterschaften in Gladenbach am Samstag vorgefunden haben, hatten die meisten offenbar nicht gerechnet. Sonst hätten sie sicherlich Spikes mit ins Hinterland genommen.

Copyright © mittelhessen.de 2015