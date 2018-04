Gojanaj „hofft auf ein Erfolgserlebnis“

Fußball FSV Braunfels gastiert in Bicken

Braunfels Im dritten Anlauf soll es nun also endlich klappen: An diesem Mittwoch (19 Uhr) empfängt in der Fußball-Verbandsliga Mitte der abstiegsbedrohte TSV Bicken den Tabellenletzten FSV Braunfels zum Nachholspiel.

