Großaltenstädten setzt Serie fort

Tischtennis Bezirksliga Nord Herren

Wetzlar Der TTC Großaltenstädten bleibt in der Tischtennis-Bezirksliga Nord der Herren das Maß aller Dinge. Am Wochenende gab es für den Spitzenreiter ein 9:0 in Nauborn und ein 9:3 in Herbornseelbach.

