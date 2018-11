Gruppenligisten fahren reiche Beute ein

Frauenfußball Klare Siege für SVE und SGG

Hinterland Was für ein Wochenende für die Hinterländer Fußballerinnen in der Gruppenliga: Der SV Erdhausen zerlegt den Tabellenzweiten SG Reiskirchen/Saasen mit 6:1. Die SG Gansbachtal nahm die Schützenhilfe dankend an und schlug Eschenburg klar mit 5:0.

