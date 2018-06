Gülec schießt seine Elf ins Finale

FUSSBALL Perf-Gansbach-Turnier

(jes). Nach dem fünften Tag des Perf-Gansbach-Turniers in Hörlen sind die ersten Entscheidungen in Sachen Platzierungsspiele gefallen. Der SSV Hommertshausen steht im Endspiel, die SG Holzhausen/Steinperf spielt am Sonntag um Rang drei.

