HSG II zeigt vor dem Tor Nerven

Handball Nach Pleite sportlich abgestiegen

Diez Es hat nicht sollen sein: Die HSG Wettenberg II hat den Klassenerhalt in der Handball-Landesliga Mitte der Männer am letzten Spieltag nicht realisieren können und muss nach aktuellem Stand (siehe Infokasten) den bitteren Gang in die Bezirksoberliga antreten.

