HSG ist im Partymodus

Handball Wetzlarer U 23 schlägt Babenhausen klar mit 38:24

Wetzlar-MÜNCHHOLZHAUSEN Partyfreude und Abschiedsgefühle: Es war alles vertreten am Freitagabend in Münchholzhausen, wo die U 23 der HSG Wetzlar ihre letzte Partie in der Handball-Oberliga bestritt und Rot-Weiß Babenhausen deutlich mit 38:24 (22:14) bezwang.

