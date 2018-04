Handball

HSG lädt zum Heimspieltag

Dautphetal Für die HSG Hinterland endet die Handballsaison am Samstag mit einem Heimspieltag in der Dautphetaler Hinterlandhalle. Der ersten Männermannschaft, Meister der Bezirksliga C Nord, steht um 19 Uhr das Spitzenspiel gegen den Zweiten TV Cölbe ins Haus, bei dem die verlustpunktfreie HSG ihre „weiße Weste“ wahren will. In der Bezirksliga D Nord verabschiedet sich die zweite HSG-Mannschaft um 17.20 Uhr gegen den TV Burgsolms in die Sommerpause. Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer, ehemaliger Torwart des TV Biedenkopf, soll einen Einsatz zwischen den Pfosten bekommen. Um 15.30 Uhr sind die HSG-Damen im Einsatz, allerdings nicht gegen die HSG Eibelshausen/Ewersbach II, die abschenkt, sondern gegen ihre A-Jugend. Los geht es mit einem Einlagespiel der E- und D-Junioren um 13 Uhr. Für die Fans hat die HSG Hinterland ein buntes Rahmenprogramm mit Halbzeitshows, einer Hüpfburg für die Kleinen und Speis und Trank organisiert. (omh)

