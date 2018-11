HSG steht vor schwerer Aufgabe

Handball 3. Liga Ost der Frauen: Kleenheim/Langgöns empfängt den SC Markranstädt

Langgöns-Oberkleen Vier Spiele stehen für die Handballerinnen der HSG Kleenheim/Langgöns in diesem Jahr in der 3.Liga Ost der Frauen noch auf dem Programm. Am Sonntag (15 Uhr) erwartet der Tabellenzweite in Oberkleen den Vierten SC Markranstädt.

