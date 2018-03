HSG zeigt eine tolle Hälfte

(axw). Die HSG Wettenberg hat in der Handball-Oberliga der männlichen Jugend A eine 16:14-Pausenführung verspielt und am Ende bei der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen mit 27:33 verloren. "In meinen Augen haben wir eine überragende erste Halbzeit gespielt, die Jungs waren auch begeistert", freute sich Wettenbergs Trainer Benedikt Blattner über die ersten 30 Minuten. Zwar tat sich die HSG gegen die 4:2-Deckung der Nordhessen eine Zeit lang schwer, ab dem 7:10 lief es aber lange rund. Bis zum 22:22 blieb Wettenberg am Drücker. Dann ging den Gästen, die mit lediglich neun Feldspielern angereist waren, aber die Puste aus.

Copyright © mittelhessen.de 2014