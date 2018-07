Hadamar empfängt Türk Gücü Friedberg

Fußball Jann Bangert fehlt im Hessenpokal

Hadamar Der Pflichtspielauftakt für den Fußball-Hessenligisten SV Hadamar steigt am Samstag um 15 Uhr an der Faulbacher Straße. In der ersten Runde des Hessenpokals trifft die Mannschaft von Trainer Torsten Kierdorf daheim auf den Hessenligaaufsteiger Türk Gücü Friedberg.

