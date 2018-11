Von Tobias Manges

Hält die beeindruckende Serie im Topspiel?

Handball A-Jugend-Bundesliga: Thomas Weber reist mit Tabellenführer Wetzlar zum Zweiten Gummersbach

Wetzlar Thomas Weber hat in den vergangenen Wochen eine beeindruckende Serie aufgestellt. Der Handball-Trainer gewann sowohl mit der U 23 der HSG Wetzlar in der 3. Liga als auch mit der A-Jugend in der Bundesliga die jüngsten sechs Partien.

Copyright © mittelhessen.de 2018