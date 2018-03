Haiger hofft auf eine Überraschung

Tischtennis Bezirksklassenschlusslicht ist gegen den TV Niederscheld Außenseiter

Haiger In der Tischtennis-Bezirksklasse greift der TV Haiger nach jedem Strohhalm. Das Tabellenschlusslicht empfängt am Freitag um 19.30 Uhr in der Grundschul-Turnhalle den TV Niederscheld.

Copyright © mittelhessen.de 2018