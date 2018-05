Fußball

Hammerweiher holt einen Punkt

Frauen, B-Liga, SV Hermannstein II – VfL Fellerdilln 2:1 (2:0): Durch ein Eigentor ging die Heimmannschaft bereits nach zwei Minuten in Führung und erhöhte in dieser nicht allzu sehenswerten Partie nach einer Viertelstunde auf 2:0. In der zweiten Halbzeit spielte Fellerdilln etwas wacher und arbeitete an einem Treffer. Diesen erzielte Nina Löhl (57.) nach sehr guter Vorarbeit von Janina Sahm. Der Ausgleich wollte trotz mehrerer guter Möglichkeiten nicht mehr fallen.

