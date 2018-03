Hartenrod schlägt spät dreimal zu

HINTERLAND Im heimischen Frauenfußball haben die winterlichen Temperaturen am Wochenende nur zwei Spiele in der B-Liga übrig gelassen. Der SV Hartenrod wahrte nach dem 1:2 bei Spitzenreiter Reis-kirchen/Saasen II am Mittwoch mit einem 4:1-Sieg in Fellerdilln seine Titelchancen.

