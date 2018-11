Hartmann-Elf kassiert spätes Tor

Kreisoberliga West

SSC Burg – SC Münchholzhausen/Dutenhofen 1:0 (0:0): Auf den letzten Drücker hat der Ligaprimus SSC Burg den Dreier gegen den Gast aus Münchholzhausen/Dutenhofen eingefahren. In der fünften Minute der Nachspielzeit köpfte Burgs Torjäger Steffen Schneider nach einem Freistoß von Marcel Merkhardt das 1:0 für die Mannschaft von Trainer Steffen Hardt, die damit ungeschlagen in die Winterpause geht.

Zuvor tat sich der Spitzenreiter gegen geschickt verteidigende Gäste, die bereits im Hinspiel ein Remis gegen den SSC einfuhren, schwer. Selbst in Überzahl – SC-Akteur Nico Fischer sah nach 35 Minuten die Ampelkarte wegen einer Unsportlichkeit – fand Burg selten eine Lücke in Münchholzhausens Defensivverbund. „Wir hatten zwar mehr Ballbesitz, die erste Halbzeit war aber ausgeglichen. Die Gäste standen hinten sehr sicher und setzten über Waldemar Koch Nadelstiche. Bis auf einen Schuss von Schneider nach 20 Minuten kamen wir kaum zu Chancen. Das 0:0 zur Pause war verdient“, berichtete SSC-Sprecher Dieter Discher.

Im zweiten Durchgang wurde Burg überlegen, erarbeitete sich fast 70 Prozent Ballbesitz und schnürte die Mannschaft von Trainer Jan Hartmann am Sechzehner ein. Einschussgelegenheiten ergaben sich aber meist nur aus Fernschüssen.

Hinten stand der SC meist sicher, entlastende Offensivaktionen gab es aber kaum noch. Mit zunehmender Spieldauer und nachlassender Kraft musste der SC auch zu unfairen Mitteln greifen, um Burgs Übermacht etwas entgegenzusetzen. Allen voran Andreas Proske: „Er ist ein Klassespieler, ich kenne ihn noch aus Gießen, aber er hat den Freistoß zum Tor verursacht“, so Discher. Proske hielt seinen Gegenspieler fest, kassierte Gelb-Rot und ermöglichte Burg in der fünften Minute der Nachspielzeit noch eine Chance. Merkhardt brachte die Standardsituation in den Sechzehner, und Schneider erzielte den späten 1:0-Siegtreffer ausgerechnet per Kopf. Denn zuvor war der Gast in der Luft kaum zu bezwingen, nur zum Schluss entwischte Schneider

Burg: Reinschmidt – Hardt, Horschitz, Mankel, Fiedler, Metz (22. Diebel, 83. Krieger), Dapper, Becker, Schneider, Merkhardt, Göbel.

Münchholzhausen/Dutenhofen: Soudani – Schreiber, Proske, Hamann, Schmitz, Karunakaromoorthy. Theobald, Koch (89. Nowak), Lada (88. Missal), Fischer, König.

Schiedsrichter: Nau (Rauschenberg). Zuschauer: 100. Tor: 1:0 Steffen Schneider (90.+5). Gelb-Rot: Fischer (35.), Proske (90.+4, beide Münchholzhausen/Dutenhofen).