Heimsieg zur Elkerhäuser Kirmes

Verbandsliga

TuS Dietkirchen – SV Bauerbach 0:4 (0:1): „Wir machen uns derzeit das Leben durch individuelle Fehler selbst schwer. Manchmal sind es Stellungsfehler, dann wieder Unaufmerksamkeiten bei Standardsituationen“, machte SV-Trainer Stefan Frels nach dem Ende die entscheidenden Ursachen der siebten Saisonniederlage aus. Dabei hatte es für den ersatzgeschwächten und nur mit zwei Auswechselspielern angereisten Aufsteiger über 60 Minuten trotz des frühen Rückstandes eigentlich ganz gut ausgesehen. Der war allerdings ebenso vermeidbar wie überflüssig. Nach einem langen Ball aus dem Halbfeld standen der ansonsten starke Julian Schratz und Felix Hartmann Pfeffer zu weit von Jason Schäfer entfernt, was der 18jährige mit einem eleganten Lupfer über SV-Schlussmann Manuel Bachmeier sofort bestrafte (5.). In einer taktisch geprägten Begegnung wollte bis zur Halbzeit kein rechter Spielfluss aufkommen, echte Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. „Das war mir alles ein bisschen zu hektisch. Erst mit dem zweiten Tor wurden wir souveräner und haben den Sieg sicher nach Hause gebracht“, stellte TuS-Trainer Thorsten Wörsdörfer fest. Die Gäste aus dem Marburger Stadtteil standen zunächst defensiv gut, hatten mindestens so viel Ballbesitz wie die Heimelf, ließen es aber im Spiel nach vorne an der letzten Präzision vermissen. Ihre einzige Tormöglichkeit in Hälfte eins war dann auch ein Freistoß von Julian Gries, den TuS-Spielführer Maximilian Zuckrigl drei Meter vor der Torlinie sehenswert mit dem Kopf klärte (38.). Da den Gastgebern außer langen Bällen erst einmal ebenso wenig einfiel, wurde es erst nach dem Wiederanpfiff unterhaltsamer. Manuel Bachmeier hielt sein Team mit starken Paraden gegen Maximilian Zuckrigl (48., 58.) und Niklas Schmitt (61.) erst einmal im Spiel, ehe eine weitere Unaufmerksamkeit in der SV-Abwehr die Dietkirchener endgültig auf die Siegerstraße brachte. Ein von Marco Müller geschlagener langer Ball fand den unbewachten Zuckrigl, der aus 25 Metern mit einem weiteren sehenswerten Lupfer den am Elfmeterpunkt postierten Bachmeier überwand (64.). Robin Dankof (74.) und Dennis Leukel, der nach einem Eckball im Gewühl am schnellsten reagierte (77.), machten den Sack endgültig zu. Milos Milosevic (85.) und Alban Ademi (87.) verpassten den verdienten Bauerbacher Ehrentreffer, ehe Robin Dankof mit einem Schlenzer an den Innenpfosten des SV-Gehäuses für den letzten Höhepunkt der Partie sorgte (89.). „Wir müssen jetzt aufpassen dass wir nicht noch weiter unten rein rutschen. Sechs Punkte sollten es dieses Jahr schon noch sein“, formulierte Stefan Frels das Ziel bis zur Winterpause. Ein solches war seinem Trainerkollegen nicht zu entlocken: „Aktuell haben wir einen echten Lauf. Wir spielen hoffentlich genauso unbekümmert weiter und schauen dann mal, wo wir am Ende stehen“; gab sich Thorsten Wörsdörfer zurückhaltend.

Dietkirchen: Laux – Rademacher, Hautzel, Bergs (82. Patrick Schmitt), Nickmann – Müller (82. Dietrich) – Niklas Schmitt, Schäfer (77. Mink), Leukel – Zuckrigl, Dankof.

Bauerbach: Bachmeier – Hartmann Pfeffer, Schratz, Eryilmaz, Rechmann – Gries – Becher (54. Milosevic), Freese, Jura, Reinhardt (69. Hendrich) – Ademi.

Schiedsrichter: Müller (Offenbach) – Zuschauer: 100 – Tore: 1:0 Jason Schäfer (5.), 2:0 Max Zuckrigl (64.), 3:0 Robin Dankof (74.), 4:0 Dennis Leukel (77.).

Kreisoberliga

SV Mengerskirchen – VfL Eschhofen 3:0 (2:0): Mengerskirchen nahm das Heft von Beginn an in die Hand und hatte mehr von der Partie. Folgerichtig gelang Rafael Busch mit einem Kopfball der Führungstreffer (5.). Kurz darauf hätte Luca Weber fast den Ausgleich erzielt, schoss aber knapp neben das gegnerische Gehäuse (10.). Nachdem Waldemar Hölzer das 2:0 noch verpasst hatte, gelang dieser Treffer Chiraphon Kaubrügge kurz vor der Pause (45.). Nach dem Seitenwechsel vergab der selbe Akteur die große Möglichkeit zum 3:0, als er einen Foulelfmeter verschoss (51.). Dies brachte Mengerskirchen aber nicht aus dem Tritt. Das Team hatte durch Rafael Busch (48., 61. und 88.) sowie Maurizio Silva (53.) weitere gute Torchancen. Nach einem Zuspiel von Chiraphon Kaubrügge erhöhte Maurizio Silva auf 3:0 (90.). Eschhofen brachte in der Offensive zu wenig zustande und hatte Pech, als Marius Jung nur die Torlatte traf (68.). In der Schlussphase sah Matthias Möller wegen Schiedsrichterbeleidigung noch die rote Karte (91.). „Ein verdienter Heimsieg“, bilanzierte SV-Berichterstatter Max Silva.

Mengerskirchen: Ertogrul, Taeger, Zenbil, Schätzle, M. Silva, C. Silva, Fröhlich, Kaubrügge, Henkes, Busch, Hölzer. (Meyer, Wagner).

Eschhofen: Schmitt, Jung-König, Stiller, Muth, Leukel, Möller, Weber, Weyer, Jung, Krmek, Ebert. (Voss, Meyer, Zell).

Schiedsrichter: Daniel Weber (Dietzhölztal) – Zuschauer: 60 – Tore: 1:0 Rafael Busch (5.), 2:0 Chiraphon Kaubrügge (45.), 3:0 Maurizio Silva (90.) – besonderes Vorkommnis: Chiraphon Kaubrügge verschießt Foulelfmeter (51., Mengerskirchen) – rote Karte: Matthias Möller (91., Eschhofen, Schiedsrichterbeleidigung).

TSG Oberbrechen – FC Waldbrunn II 0:2 (0:1): Bereits früh hätte Oberbrechen in Führung gehen können, doch Tobias Kremer scheiterte mit einem Foulelfmeter am gegnerischen Torwart Joel Quast (15.). Wenig später war Waldbrunn erfolgreich, als Leonard Kunz nach einem Eckball an die Kugel kam und diese im Torwinkel versenkte (25.). In der Folge war die Partie ausgeglichen. Beide Teams erarbeiten sich die eine oder andere gute Torgelegenheit. Kurz vor Schluss war es Luca Metternich, der mit seinem Treffer nach Vorarbeit von Bastian Ortseifen für die endgültige Entscheidung sorgte (89.). „Beide Teams sind sich auf Augenhöhe begegnet. Die bessere Chancenverwertung hat den Ausschlag für den Auswärtssieg gegeben“, sagte TSG-Berichterstatter Sascha Lanzel.

Oberbrechen: T. Wagner, Böhm, Rudloff, Weyl, Schönbach, Michel, J. Kremer, T. Kremer, Leimpek, Schmitt, Al Mohammad. (K. Kremer, Pötz, Q. Wagner).

Waldbrunn II: Quast, Steinhauer, Form, Kunz, Stähler, Hölzer, Jede, Ortseifen, Mühl, Metternich, Schäfer. (Kamerher, Borbonus, Born, Mendel).

Schiedsrichterin: Rebecca Rüdelstein (Friedrichsdorf) – Zuschauer: 90 – Tore: 0:1 Leonard Kunz (25.), 0:2 Luca Metternich (89.) – besonderes Vorkommnis: Joel Quast (Waldbrunn II) pariert Foulelfmeter von Tobias Kremer (15.).

SG Weinbachtal – SG Merenberg 5:2 (1:2): Merenberg nahm von Beginn an das Heft in die Hand und agierten druckvoll nach vorne. Weinbachtal wirkte schläfrig und ließ Zweikampfstärke und Lauffreudigkeit gänzlich vermissen. So stand es nach einem Doppelschlag von Sergiu Scarlatescu per Strafstoß (12.) und Falko Becker mit einem Kopfball (15.) bereits früh 0:2. Die Gastgeber kamen erst nach einer halben Stunde besser in die Partie und durch einen von André Burger direkt verwandelten Freistoß zum Anschlusstreffer (37.). Nach einer deutlichen Pausenansprache ging Weinbachtal wacher und frischer zu Werke. Die Zweikämpfe wurden angenommen. Auch die Spielfreude war da. Per Strafstoß gelang Marc André Langer der Ausgleich (62.). Dann sorgten Erdal Can nach einem Zuspiel von Timo Oesterling (65.), Erdal Can nach Vorarbeit von Marc André Langer (71.) und Timo Oesterling mit einer starken Einzelleistung (78.) für einen deutlichen Heimsieg. Kurz vor Schluss sah Erdal Can wegen unsportlichen Verhaltens noch die gelb-rote Karte (85.). „Wir haben zwei Gesichter gezeigt. Aufgrund unserer bärenstarken Leistung in der zweiten Halbzeit haben wir verdient gewonnen“, meinte Jens Hardt, Berichterstatter der SG Weinbachtal.

Weinbachtal: Höhnel, Weide, Holder, May, Hardt, Kremer, Zwitkowics, Oesterling, Can, Burger, Kratzheller. (Langer, T. Staudt, S. Staudt, Hainz).

Merenberg: Marek, Fiedler, Gross, Alves, Scarlatescu, Becker, Gras, Schlotgauer, Meuser, Schmidt, Pinocy. (Simon, Schmechel, Hoffmann).

Schiedsrichter: Tom Krämer (Ehringshausen) – Zuschauer: 100 – Tore: 0:1 Sergiu Scarlatescu (12., Foulelfmeter), 0:2 Falko Becker (15.), 1:2 André Burger (37.), 2:2 Marc André Langer (62., Foulelfmeter), 3:2 Erdal Can (65.), 4:2 Erdal Can (71.), 5:2 Timo Oesterling (78.) – gelb-rote Karte: Erdal Can (85., Weinbachtal, unsportliches Verhalten).

A-Liga

FSG Dauborn/Neesbach – FC Steinbach 2:2 (2:0): In einer ansehnlichen Partie gab es zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Im ersten Durchgang spielte Dauborn/ Neesbach stark auf und ging durch Keisuke Kusuda nach Vorarbeit von Nico Schneider in Führung (12.). Das 2:0 durch Rami Gorais bereitete Markus Bozan stark vor (23.). Von Steinbach war wenig zu sehen. Dies änderte sich nach der Pause, denn die Gäste gingen nun mit einer anderen Körpersprache zu Werke. Folgerichtig gelang Julian Philipps per Abstauber der Anschlusstreffer (50.). Nach einem weiten Abschlag von seinem Torwart Marcel Mäuer erzielte Kilic Görgülü den Ausgleich (70.). In der Folge hatten beide Teams noch Möglichkeiten zum Siegtreffer. „Ein leistungsgerechtes Unentschieden in einer jederzeit fairen Partie“, meinte FSG-Pressewart Dieter Bäbler.

Dauborn/Neesbach: Mäuer, Nomura, Göpfer, M. Coester, Wind, G. Coester, Kusuda, Schneider, Fries, Bozan, Gorais. (Dowidat, Fraßmann, Kimpel, Yonadam).

Steinbach: Duchscherer, Brenda, Häuser, Leber, Kaiser, Horn, Heep, Görgülü, Manchev, Groß, Alves. (Philipps, Braun, Cicero, Demus).

Schiedsrichter: Andreas Bertram (Kiedrich) – Zuschauer: 70 – Tore: 1:0 Keisuke Kusuda (12.), 2:0 Rami Gorais (23.), 2:1 Julian Philipps (50.), 2:2 Kilic Görgülü (70.).

B-Liga, Gruppe 1

SV Wilsenroth – SG Ahlbach/Oberweyer II 1:0 (1:0): Wilsenroth bestimmte das Geschehen von Beginn an, tat sich gegen tief stehende Kontrahenten aber schwer, zu klaren Torchancen zu kommen. Das Tor des Tages gelang Raphael von Münster mit einem Kopfball (20.). Danach verflachte die Partie zunehmend. „Unser verdienter Sieg ist nicht mehr in Gefahr geraten“, meinte SV-Berichterstatter Dirk Hartmann. – Tor: 1:0 Raphael von Münster (20.).

SG Weinbachtal II – SG Hangenmeilingen/Niederzeuzheim 1:2 (0:2): Die Gastgeber begannen stark und hätten durch André Schmidt in Führung gehen können. Im Stile einer Spitzenmannschaft nutzten die Gäste zwei Fehler der Kontrahenten gnadenlos aus und stellten die Weichen durch Treffer von Philipp Dibelka (14.) und Niklas Schallenberg (28.) auf Auswärtssieg. Nach der Pause blieb die Partie weitgehend ausgeglichen. Kurz vor Spielende gelang Benjamin Maurer noch der Anschlusstreffer (86.). „Wir haben den Favoriten 90 Minuten lang Paroli geboten, so dass für uns mehr drin gewesen ist“, sagte Jens Hardt, Berichterstatter der SG Weinbachtal. – Tore: 0:1 Philipp Dibelka (14.), 0:2 Niklas Schallenberg (28.), 1:2 Benjamin Maurer (86.).

B-Liga, Gruppe 2

FSG Dauborn/Neesbach II – SC Dombach 0:5 (0:1): Bis zur Pause hielt Dauborn/ Neesbach noch recht gut mit. Spätestens mit dem Treffer zum 0:2 schlug das Pendel aber klar zu Gunsten von Dombach aus. – Tore: 0:1 Fabian Simon (37.), 0:2 Fabian Simon (55.), 0:3 Jens Munsch (58., Foulelfmeter), 0:4 Jens Munsch (80.), 0:5 Florian Graßmann (89.).

TSG Oberbrechen II – OSV Limburg 4:0 (3:0): Der erste Saisonsieg für Oberbrechen fiel deutlich aus. Das Team stellte die Weichen bereits früh auf Heimsieg und ließ Limburg nur selten zur Entfaltung kommen. Spieler des Tages war Pavol Olajos, dem ein Hattrick gelang. – Tore: 1:0 Pavol Olajos (8.), 2:0 Pavol Olajos (16.), 3:0 Pavol Olajos (28.), 4:0 Kevin Kremer (46.).

C-Liga, Gruppe 1

SV Mengerskirchen II – VfL Eschhofen II 3:0 (2:0): Mengerskirchen hatte mehr von der Partie und ließ Eschhofen nur selten gefährlich vor das eigene Gehäuse kommen. Mit dem 2:0 kurz vor der Pause war das Spiel entschieden. – Tore: 1:0 Ricardo Silva (27.), 2:0 Ricardo Silva (45.), 3:0 Arian Stübner (76.).