Heimspiel mit Auswärtsatmosphäre

Fußball Die Lage in der Kreisoberliga

Dillenburg Kuriose Wendung in der Fußball-Kreisoberliga: Mit dem Topduell zwischen der SG Eschenburg und dem TSV Steinbach auf dem Eiershäuser Rasenplatz wird es nichts. Stattdessen werden beide am Sonntag um 15 Uhr auf dem Ascheplatz in Wissenbach kicken.

Copyright © mittelhessen.de 2018