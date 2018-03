Heimspielauftakt in Wetter

Volleyball Volleys starten gegen Steinwenden in die Regionalliga-Saison

Marburg-Biedenkopf Volleyball um Punkte wird am Wochenende nur in den höheren Ligen gespielt. Frauen-Regionalligist Biedenkopf-Wetter Volleys startet am Samstag mit dem Heimspiel gegen Steinwenden in die Saison, Biedenkopf Männer empfangen Mainz-Gonsenheim II.

Copyright © mittelhessen.de 2017