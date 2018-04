Fußball

Heiß begehrter zweiter Platz

HINTERLAND Der zweite Platz der Fußball-A-Liga Biedenkopf ist an diesem Mittwoch schwer umkämpft. Der derzeitige Vize, der SV Hartenrod (2./45 Punkte), bestreitet um 18.30 Uhr das schwere Spiel bei der SpVgg Frohnhausen (6./34). Die Hartenroder legten mit dem 5:0 gegen Dautphetal am Wochenende gerade noch rechtzeitig ihre zwei Spiele währende Pechsträhne zu den Akten. Gastgeber Frohnhausen hingegen, den der SVH im Hinspiel noch mit 2:1 bezwang, musste am Sonntag beim 1:3 in Wommelshausen Federn lassen. Eben die SG Dernbach/Wommelshausen (3./43) würde den SV Hartenrod gerne vom zweiten Platz verdrängen und braucht dafür einen Sieg im Verfolgerduell beim VfL Weidenhausen (4./39). Aus Sicht der Weidenhäuser, die am Wochenende spielfrei waren, sind es derzeit sechs Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz, was der VfL gern halbieren würde. Anpfiff ist ebenfalls um 18.30 Uhr.

Copyright © mittelhessen.de 2018