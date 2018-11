Von Dieter Geßner

Heißes Derby vor Gang in die Winterpause

Fußball Kreisoberliga Nord

Hinterland Zum Jahresabschluss der Fußball-Kreisoberliga Nord begegnen sich am Sonntag der SV Eckelshausen und Türk Gücü im Derby, Silberg/Eisenhausen steht bei Schlusslicht Cölbe unter Druck und der SC Gladenbach muss am Samstag beim Spitzenteam in Michelbach bestehen.

Copyright © mittelhessen.de 2018