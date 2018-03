Henn ist Endbachs Heldin

(omh). Die Fußballerinnen des SSV Endbach/Günterod haben in der Frauenfußball-Kreisoberliga am Montagabend ihre Niederlagenserie zu den Akten gelegt. Gegen die SG Eschenburg feierten die Hinterländerinnen einen verdienten 2:1 (0:1)-Heimsieg. Endbach/Günterod verlagerte das Spiel bereits in der ersten Hälfte zumeist in die Hälfte der Eschenburgerinnen. Die gingen allerdings durch einen umstrittenen Foulelfmeter von Natalia Stoll (32.) in Führung. Die Gastgeberinnen wollten sich damit nicht zufrieden geben und sannen auf den Anschlusstreffer. Der gelang in der 56. Minute Jennifer Henn. Der SSV hatte noch mehr Torchancen, doch erst als in der 80. Minute Alla Kinder an der Eschenburger Strafraumgrenze unsanft gestoppt worden war, gelang wieder Henn vom Elferpunkt aus der 2:1-Siegtreffer für Endbach/Günterod.

