Herbornseelbach ist nicht aufzuhalten

Tischtennis Auf Titelkurs in der Bezirksoberliga

Herborn/Dillenburg Im vorletzten Auswärtsspiel in dieser Saison in der Tischtennis-Bezirksoberliga hat der TTC Herbornseelbach zwar einige Mühe gehabt, setzte sich aber mit 9:5 in Oberzeuzheim durch und nahm eine weitere Hürde auf dem Weg zum Titel.

Copyright © mittelhessen.de 2018