Herbornseelbach peilt klare Siege an

Tischtennis Endspurt in der Bezirksoberliga

Herborn Zwei Spiele stehen für den Spitzenreiter der Tischtennis-Bezirksoberliga, den TTC Herbornseelbach, an diesem Wochenende auf dem Programm. Die schwere Aufgabe ist das Spiel am Samstag in Oberzeuzheim. Das Heimspiel am Sonntag ab 14 Uhr gegen Offheim II scheint dagegen Formsache zu sein.

