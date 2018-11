Herbornseelbach will die Lücke schließen

Fußball Der B-Liga-Dritte empfängt den SSC Burg zum Spitzenspiel und will als Tabellenzweiter in die Pause

Dillenburg Wenn der SK Herbornseelbach am 30. November in die Winterpause geht, dann soll das Thema Aufstieg für den Dritten der Fußball-B-Liga Dillenburg ein hochaktuelles sein. Mit im Optimalfall 41 Punkten wären die Seelbacher am Monatsende mindestens Zweiter.

Copyright © mittelhessen.de 2018