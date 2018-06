Hessenliga? Möglich!

Tennis Drei Verbandsligisten aus dem Dillkreis spielen um den Aufstieg

Dillenburg Momentaufnahme oder Basis für den Titelgewinn? Nach dem vierten Spieltag in den Tennis-Verbandsligen stehen Sinn und Manderbach/ Schönbach an der Tabellenspitze. Schönbach/Mittenaar spielt als Tabellenzweiter ebenfalls um den Aufstieg in die Hessenliga mit.

