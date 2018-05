Hessenligist, Hessenligist!

Fußball Aar krönt überragende Verbandsliga-Saison mit dem Titel

Dillenburg Die Anspannung war vorhanden, doch nun ist die Luft raus aus der Saison. Die C-Junioren des JFV FC Aar sind am vorletzten Spieltag Meister der Verbandsliga Nord und Aufsteiger in die Hessenliga geworden. Gleichzeitig knackten sie mit elf Treffern am Pfingstwochenende die 100-Tore-Marke.

