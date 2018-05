Hinspiel um Aufstieg steigt in Eisenhausen

Fußball-D-Jugend JSG hat Gruppenliga im Blick

Eisenhausen Die Kreismeisterschaft haben die Fußball-D-Junioren der JSG Eisenhausen/Silberg in der Tasche. In der kommenden Saison wollen sie in der Gruppenliga spielen.

