Von Dieter Geßner

Hinterland-Duo auswärts gefordert

Fußball Gladenbach spielt am Samstag in Cölbe, Silberg/Eisenhausen am Sonntag in Erksdorf

Hinterland Zwei Hinterländer Klubs der Fußball-Kreisoberliga Nord versuchen am Wochenende auswärts gegen direkte Kontrahenten Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Der SC Gladenbach am Samstag beim FV Cölbe, die SG Silberg/ Eisenhausen am Sonntag beim TSV Erksdorf.

