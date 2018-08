Von Florian Jäger

Höhenflug der SG Taunus hält an

Fußball-A-Liga Ferreira-Elf steht nach Derbysieg bei der SG Villmar/Aumenau an der Spitze

Limburg-Weilburg In der Fußball-A-Liga ist die SG Taunus als einziges Team noch ungeschlagen und steht auf Rang eins. Der bisherige Tabellenführer FSG Dauborn/ Neesbach unterlag in der Nachspielzeit in Thalheim. Niedertiefenbach/ Dehrn landete den ersten Sieg als SG.

Copyright © mittelhessen.de 2018