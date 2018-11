Hörlen feiert im vierten Anlauf

FSV Buchenau – FV Wallau 0:0: „Es war ein 0:0 der besseren Sorte mit einer gerechten Punkteteilung“, bilanzierte FSV-Sprecher Lothar Dönges. Die erste Bewährungsprobe für den souveränen FV-Keeper Lukas Henkel gab Paul Weigand mit einem Drehschuss ab (7.). Einen 16-Meter-Schuss von Weigand ließ Henkel nach vorne klatschen, den Abpraller von Tobias Stauss kratzte Luca Grösser von der Linie (14.). Tim Biesenthal, er war Dreh- und Angelpunkt im Wallauer Spiel, gab den ersten Warnschuss ab (20.). Nach einer halben Stunde war es vorbei mit der FSV-Dominanz, Wallau spielte gute mit. Die Heimelf hatte durch einen abgefälschter Schuss von Alexander Becker noch eine Möglichkeit (37.). Nach Wiederbeginn drängte Buchenau auf die Führung, blieb aber glücklos im Abschluss. Abermals klärte Wallau auf der Linie, diesmal Jan-Niklas Pfeiffer, Jan-Christopher Immel (49.) hatte mit seinem Kopfball Pech. Die Gäste hatten optisch mehr von der Partie, strahlten aber lediglich bei Fernschüssen Torgefahr aus. Diese waren sichere Beute für Keeper Erik Strunkheit, der mit einer Flugeinlage den Einschlag verhinderte (89.). Der Eckball führte zum Konter, den Becker freistehend verstolperte. – Reserve: 0:3. – Benhur Akilu, Simon Schmidt (2).

SSV Hörlen – FC Angelburg 2:1 (1:0): Angelburg musste im Lokalderby früh Torwart Moritz Schwarz austauschen, für ihn kam Feldspieler Benjamin Graf. Der Gast besaß die reifere Spielanlage, die besseren Möglichkeiten allerdings hatten die Platzherren. Nach einem Freistoß wurde Nico Achenbach stand am langen Pfosten Jakob Weigel goldrichtig und drückte das Leder über die Linie (23.). Tobias Wilhelms mögliches 2:0 aus halbrechter Position stand der Pfosten im Weg (28.). Die erste FC-Chance besaß Knipser Mesut Güven per Kopf (30.). Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Angelburg scheiterte immer wieder am starken Keeper Robin Samel, der beim Ausgleichstreffer von Güven machtlos war. Dieser lief sich geschickt frei und vollendete trocken (68.). Die SSV-Antwort folgte prompt: Ein Freistoß fiel Wilhelm vor die Füße, der zum 2:1 einnetzte. Per Konter ergaben sich etliche Möglichkeiten zur Entscheidung, die allerdings ungenutzt blieben. So musst das Heimteam bis zum Schluss zittern. „Im vierten Anlauf hat es dieses Jahr endlich geklappt. Es sind wichtige Punkte im Abstiegskampf“, frohlockte Pressewart Klaus Weigel. – Reserve: 0:4 – Jakob Sänger (2), Scepan Ratknic (2).