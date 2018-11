Von Oliver Siegel

Hörlen pocht an Kellertür

Fußball A-Liga: Neuling feiert in Weidenhausen mit 2:1 dritten Saisonsieg

HINTERLAND Der FV Wallau hat dem bisherigen Tabellenzweiten FV Breidenbach II am Sonntag in der Fußball-A-Liga Biedenkopf ein 2:2 abgetrotzt, muss aber weiter zittern, denn der Ligavorletzte SSV Hörlen gewann 2:1 in Weidenhausen und liegt jetzt nur noch zwei Punkte hinter Wallau zurück.

