Hörlen rettet ein torloses Remis

Fußball B-Liga: Gladenbach II überlegen

HINTERLAND Der SC Gladenbach II hat am Sonntag in der Fußball-B-Liga Biedenkopf den Spitzenreiter SSV Hörlen an die Wand gespielt, aber beim 0:0 trotz klarem Chancenplus keinen Treffer erzielt. Der SSV Endbach/Günterod bleibt durch ein 4:0 bei Allna-/Ohetal an den Aufstiegsplätzen dran.

