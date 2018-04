Im zweiten Anlauf sollte es klappen

Fußball-Kreisebene Winkels/Probbach/Dillhausen vot Aufstieg / Topspiel in Seelbach

Limburg-Weilburg Im zweiten Anlauf sollte die SG Winkels/Probbach/Dillhausen den Aufstieg in die Fußball-Kreisoberliga klar machen. In der B-Liga Nord steht das absolute Topspiel an.

Copyright © mittelhessen.de 2018