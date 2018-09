Tischtennis

In Braunfels geht es um Titel

Braunfels Am Samstag und am Sonntag werden in der Sporthalle der Carl-Kellner-Schule in Braunfels die Tischtennis-Kreismeisterschaften der Jugendlichen und Schüler ausgetragen. Es geht nicht nur um die Titel im Einzel und im Doppel, sondern auch um die Qualifikation zu den Bezirksmeisterschaften am 3. und 4. November in Königstein. Die Abwicklung der Wettbewerbe im Einzel erfolgt zuerst in Gruppen und danach, wie im Doppel, im K.-o.-System. Allerdings behält sich Kreisjugendwart Felix Friedrich (Braunfels) vor, je nach Teilnehmerzahl auch einen anderen Modus zu wählen. Startberechtigt sind alle Nachwuchsspielerinnen und -spieler, die einem Verein im Lahn-Dill-Kreis angehören. Für die Teilnehmer des Kreisleistungszentrums besteht Teilnahmepflicht. Die Spielzeiten der Wettbewerbe (Meldeschluss ist 30 Minuten vorher) und die Stichtage:

