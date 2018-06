In Driedorf bleiben die Besten fehlerfrei

Reiten RFV lädt zum Spring- und Dressurturnier ein

Driedorf Beim Reitturnier des RFV Driedorf haben sich Spring- und Dressurreiter aus den Landkreisen Lahn-Dill und Limburg-Weilburg, aus dem Westerwaldkreis und aus dem Siegerland miteinander gemessen. Im anspruchsvollsten Wettbewerb, einer Springprüfung der Klasse M*, setzte sich Darline Eisenmenger (RFV Niederzeuzheim) zweimal vor die Lokalmatadoren. Sie siegte auf Quixx in 50,40 Sekunden und belegte auf Chilly in 51,70 Sekunden Rang zwei. Fehlerfrei blieben auch die Dritte Franziska Schäfer (RV Oberscheld) auf Numero’s Girl in 52,65 Sekunden sowie auf Rang sieben der Greifensteiner Kai Siegmar Droß (RFV Rodheim-Bieber) auf Cleon in 59,44 Sekunden. In den unterschiedlichen Springprüfungen nahmen Anne Unzeitig (PSV PZA Beilstein), Jasmin Kring (RV Haiger-Rodenbach), Paula Graulich (RV Oberscheld), Elena Perrey aus Haiger und Fiona Jacobs aus Driedorf den Wettbewerb mit den Besten auf. Eine der Dressurprüfungen gewann Fe Rockensüß (RV Haiger-Rodenbach) auf Letizia.

