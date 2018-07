Fußball-A-Liga

In Gönnern geht's am 11. August los

Gönnern Der FC Angelburg und die SG Dernbach/Wommelshausen eröffnen am 11. August in Gönnern die Saison 2018/2019 in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf.

