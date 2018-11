Von André Bethke

In Niedershausen soll Rekord fallen

Fußball-Kreisoberliga Tabellenzweiter vor achtem Sieg

Limburg-Weilburg Die SG Niedershausen/Obershausen will am letzten Vorrundenspieltag der Fußball-Kreisoberliga seinen eigenen Rekord knacken und den achten Sieg in Folge feiern.

Copyright © mittelhessen.de 2018