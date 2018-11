Von Dieter Geßner

In Sarnau gibt's nichts zu verlieren

Fußball Kreisoberliga Nord

Hinterland Die SG Silberg/ Eisenhausen hat am Sonntag (14.30 Uhr) beim Spitzenreiter der Fußball-Kreisoberliga Nord in Sarnau nichts zu verlieren. Aufsteiger SV Eckelshausen will derweil seine Erfolgsgeschichte im Heimspiel gegen Stadtallendorf II fortschreiben.

