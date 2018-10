In Spiel zwölf klappt’s mit dem ersten Punkt

Fußball-Kreisoberliga Obertiefenbacher 3:3

Limburg-Weilburg In der Fußball-Kreisoberliga hat der TuS Obertiefenbach im zwölf­ten Saisonspiel den ersten Punkt geholt. Nach elf Niederlagen in Folge spielte das Team am Samstagnachmittag gegen den VfL Eschhofen 3:3.

