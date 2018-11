In der Halle voll konkurrenzfähig

Hockey Trainer Gutz sieht den Limburger HC besser aufgestellt als auf dem Feld

Limburg Der Limburger Hockey-Club startet am Samstag um 16 Uhr mit einem Heimspiel gegen die HG Nürnberg in der Limburger Kreissporthalle in die Hallenrunde der 2. Bundesliga.

