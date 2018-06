Von André Bethke

JSG Hintertaunusbejubelt Aufstieg

Fußball B-Jugend ist Kreisliga-Meister

Weilmünster/Weinbach Mit der Meisterschaft der B-Junioren in der Fußball-Kreisliga Limburg-Weilburg und dem Aufstieg in die Gruppenliga Wiesbaden hat die JSG Hintertaunus den bislang größten Erfolg in der noch jungen Geschichte der Jugendspielgemeinschaft gefeiert.

