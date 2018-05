JSG Stadt Gladenbach steigt als Meister uff

Fußball A-Junioren aus Gladenbach, Frohnhausen und Mornshausen/S. machen mit 5:0 gegen Manderbach alles klar

Gladenbach Großer Jubel in Gladenbach: Die A-Junioren der JSG Stadt Gladenbach haben am Freitag ihre bislang schon recht erfolgreiche erste gemeinsame Saison mit dem Meistertitel der sportkreisübergreifenden Kreisliga A Dillenburg gekrönt und steigen direkt in die Gruppenliga auf.

