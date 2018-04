Fußball

JSG lädt den Nachwuchs ein

Dillenburg-Eibach Torsten Reeb, Gesamtjugendleiter der JSG Eibach/Nanzenbach, hat die fünfte Auflage des Junioren-Fußballturniers auf dem Krummacker ausgeschrieben. Die Traditionsveranstaltung steigt am 11. und 12. August. Das Turnier-Wochenende beginnt am Samstagvormittag mit dem Wettstreit der E-Mannschaften. Am Nachmittag desselben Tages findet dann der Wettbewerb der G-Jugendlichen (Bambini-Teams) statt.

Copyright © mittelhessen.de 2018