Jago und Naundorf rennen auf Platz zwei

Laufen Heimische Athleten sind in Hanau erfolgreich

Hanau Beim 34. Brüder-Grimm-Etappenlauf haben sich Kristina Jago aus Wetzlar in der W 30 und Oliver Naundorf von den Hüttenberger-Land-Läufern in der M 40 die Silbermedaillen in der Gesamtwertung über die 82-Kilometer-Distanz erkämpft.

